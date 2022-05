Landtagswahl in Schleswig-Holstein

Esken sagte im Deutschlandfunk , der amtierende Ministerpräsident Günther sei mit seinen Beliebtheitswerten ganz klar als Sieger gesetzt gewesen. Daran hätte die SPD nichts ändern können mit einem anderen Spitzenkandidaten. Die Menschen in Schleswig-Holstein seien sehr zufrieden mit ihrer Landesregierung. Esken sprach von einem bitteren Ergebnis für ihre Partei. Die SPD richte ihren Blick nun auf die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen am kommenden Sonntag. Man habe beste Chancen, mit dem Spitzenkandidaten Kutschaty den nächsten Ministerpräsidenten zu stellen.