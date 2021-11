Die Ampel-Koalition plant ein Maßnahmenpaket gegen Gewalt an Frauen. Der 25. November ist der Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. (dpa/Klaus-Dietmar Gabbert)

Dies teilte die SPD-Ko-Vorsitzende Esken in Berlin mit. Sie sagte, gerade in der Pandemie werde die Familie oft zu einer Falle für Frauen. Einzelheiten zu den vorgesehenen Maßnahmen nannte sie nicht.

Die Europäische Kommission will im Frühjahr einen Gesetzesvorschlag zu dem Thema vorlegen. Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte in Brüssel, die Initiative werde an die Istanbul-Konvention angelehnt sein. Sie solle gewährleisten, dass die EU-Mitgliedsstaaten Maßnahmen zum Schutz von Frauen und gegen häusliche Gewalt ergriffen.

Esken und von der Leyen äußerten sich anlässlich des heutigen internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen. Um solche Taten mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken, werden in vielen Ländern Gebäude am Abend leuchtend-orange angestrahlt. Auch zahlreiche deutsche Städte beteiligen sich.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.