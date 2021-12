Bei der SPD steht ein Wechsel an der Parteispitze an (Symbolbild). (Christoph Schmidt/dpa)

"Wir werden dieses Land verändern, wir werden es stärken und wir werden es gerechter machen", sagte Esken vor rund 600 Delegierten eines weitgehend digitalen SPD-Parteitags in Berlin. Esken ergänzte, sie wolle helfen, dass die SPD "die linke Volkspartei" sei, die das Land so dringend brauche.

Klingbeil: "Ich will mehr"

Generalsekretär Klingbeil appellierte in seiner Bewerbungsrede für den SPD-Vorsitz an die Einheit der Partei. Wahlsiege seien möglich und nötig. Dazu sei aber wichtig, dass die Partei auch zusammenstehe, wenn sie den Kanzler stelle. Er betonte: "Ein Sieg bei einer Bundestagswahl reicht mir nicht, ich will mehr." Klingbeil fügte hinzu, man stehe "an der Schwelle zu einem sozialdemokratischen Jahrzehnt." Der Union warf Klingbeil vor, programmatisch "in den 90er-Jahren stehengeblieben" zu sein.

Walter-Borjans: Modernisierung in Deutschland voranbringen

Zum Auftakt sagte der scheidende Parteichef Walter-Borjans, man werde gemeinsam mit einer vereinten Spitze die ökologische und ökonomische Modernisierung in Deutschland voranbringen. Die SPD werde beweisen, dass sie Wandel und Kontinuität vereine, insbesondere wenn es um die soziale Gerechtigkeit und den Zusammenhalt in der Gesellschaft gehe.

Walter-Borjans hatte zuvor seine Nachfolger zu einem selbstbewussten Kurs gegenüber der von den Sozialdemokraten geführten Bundesregierung aufgefordert. Die Aufgabe, die SPD nicht zum Sprachrohr der Koalition werden zu lassen, sondern sie weiter als Impulsgeber in die Koalition hinein zu profilieren, bestehe unvermindert fort, sagte er der "Augsburger Allgemeinen".

Kühnert soll SPD-Generalsekretär werden

Neuer SPD-Generalsekretär soll der bisherige Parteivize Kühnert werden. Er betonte, dass die SPD auch weiterhin eigene Positionen deutlich machen werde. Man werde auch Ziele weiterverfolgen, die nicht im Koalitionsvertrag stehen. Dazu gehöre etwa die Einführung einer Bürgerversicherung oder eine finanzielle Umverteilung durch höhere Steuern für Vermögende.

Kutschaty: Modernisierungsprozess der SPD

Der nordrhein-westfälische Landesvorsitzende Kutschaty kandidiert für Kühnerts freiwerdenden Posten als stellvertretender Parteichef. Kutschaty sagte im Deutschlandfunk , die Partei habe sich verändert und sei mitten in einem Modernisierungsprozess. Man habe gesehen, wie wichtig Geschlossenheit sei. Von zentraler Bedeutung sei aber auch die einhellige inhaltliche Ausrichtung der SPD. Zugleich verwies Kutschaty darauf, dass bisher viel erreicht worden sei, aber etwa mit Blick auf ein gerechteres Steuersystem gebe es noch Handlungsbedarf.

Die rund 600 Delegierten kommen weitgehend digital zusammen. Deshalb müssen die Wahlergebnisse im Anschluss per Briefwahl bestätigt werden. Der Parteitag ist wegen der Corona-Pandemie von ursprünglich geplanten drei Tagen auf einen Tag verkürzt worden.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.