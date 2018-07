"Der eSport war ja hier nicht als Bittsteller und hat darum gekämpft in die Olympischen Spiele aufgenommen zu werden. Ich glaube das Ganze funktioniert nur, wenn beide Welten das gemeinsam wollen, da einen klaren Mehrwert sehen, sich auf Augenhöhe bewegen und Hand in Hand da reingehen", sagte der ESL-Gründer Ralf Reichert im Deutschlandfunk.

Electronic Sports League-Geschäftsführer Ralf Reichert (imago sportfotodienst)

Auf einem guten Weg

Der eSport brauche die Olympische Bewegung nicht, denn er sei auf einem guten Weg. "Er braucht keine klassischen Sportorganisationen, um dahin zu kommen, wo er am Ende des Tages sowieso landen wird. Eine klassische Verbandsstruktur, die wird es mit Sicherheit auch in irgendeiner Art und Weise geben im eSport. Aber vielleicht nicht so stark reguliert und so sehr im Zentrum, wie im klassischen Sport. Einfach weil der Sport digital ist", meinte Reichert.

