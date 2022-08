Regierung in Tallinn beschränkt Einreise für russische Staatsbürger. (picture alliance / dpa / Zentralbild / Peer Grimm)

Die Regierung in Tallinn hat beschlossen, dass russische Staatsbürger mit einem estnischen Schengen-Visum nicht mehr einreisen dürfen. Lediglich für bestimmte Personen gebe es Ausnahmen - zum Beispiel für Menschen, deren ständiger Wohnsitz sich in Estland befinde. Noch im August wolle man der EU einen Vorschlag unterbreiten, die Vergabe von Schengen-Visa für russische Bürger europaweit auszusetzen. Dafür hatte sich zuletzt auch Finnland stark gemacht. Lettland forderte ebenfalls andere europäische Länder dazu auf, keine Einreise- und Touristenvisa mehr an Russen zu vergeben. Bundeskanzler Scholz sprach sich auf seiner Sommerpressekonferenz in Berlin gegen ein Verbot von Touristenvisa für Russen aus. Damit würden auch unschuldige Bürger getroffen.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.