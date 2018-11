Estland will den UNO-Migrationspakt nun doch unterstützen.

Wenn sich das Parlament dafür ausspreche, sei dies auch die Position des Landes, erklärte Regierungschef Ratas nach einem Treffen mit Präsidentin Kaljulaid. Das Parlament in Tallinn hatte das Dokument gestern gebilligt. Zuvor waren in Estland Vorbehalte laut geworden.



Die rechtlich nicht bindende UNO-Vereinbarung soll bei einem Gipfeltreffen am 10. und 11. Dezember in Marokko besiegelt werden. Die Vereinten Nationen wollen damit erstmals Grundsätze für den Umgang mit Migranten festlegen.