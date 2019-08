In Estland muss sich Ministerpräsident Ratas einem Misstrauensvotum im Parlament stellen.

Ein Sprecher des Abgeordnetenhauses in Tallinn sagte, die Abstimmung solle in einer außerordentlichen Sitzung am Freitag stattfinden. Die oppositionelle Reformpartei hatte das Misstrauensvotum initiiert. In dem Antrag wird der Regierung vorgeworfen, den sozialen Zusammenhalt in Estland aufzuheben und dem internationalen Ruf des Landes zu schaden.



Die Kritik der Opposition richtet sich insbesondere gegen die rechtspopulistische Regierungspartei EKRE. Diese hatte unter anderem versucht, ohne Zustimmung der Regierung den Leiter der Polizei- und Grenzschutzbehörden aus dem Amt zu drängen.