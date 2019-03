Bei der Parlamentswahl in Estland zeichnet sich ein Machtverlust der amtierenden Regierung ab. Nach Auswertung von fast 90 Prozent der Stimmen liegt die oppositionelle Reformpartei überraschend deutlich vorn.

In dem baltischen EU- und Nato-Land geht es um die Verteilung der 101 Sitze im Parlament in Tallinn. Bei der achten Wahl seit der wiedererlangten Unabhängigkeit Estlands von der Sowjetunion 1991 treten 10 Parteien und 1099 Kandidaten an.

Nach Auszählung fast aller Stimmen kommen die Wirtschaftsliberalen auf 30 Prozent. Auf Platz zwei liegt die linksgerichtete Zentrumspartei von Regierungschef Ratas mit gut 21 Prozent, gefolgt von der rechtspopulistischen Estnischen Konservativen Volkspartei. Sie erreichte knapp 18 Prozent. Die bislang mitregierende konservative Partei Isamaa erzielte um die 12 Prozent.

Estland wurde bislang von einem Bündnis aus Zentrumspartei und Sozialdemokraten regiert, das jetzt seine Mehrheit verloren hat.