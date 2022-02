Bundeskanzler Olaf Scholz gibt mit den Spitzen der drei baltischen Staaten, vor den Beratung über die Ukraine-Krise, eine Pressekonferenz. (picture alliance/dpa/dpa-Pool)

Ministerpräsidentin Kallas sagte am späten Abend nach einem Gespräch mit Bundeskanzler Scholz in Berlin, es gebe dazu immer noch kein Ergebnis. Aber wenn man sich die öffentliche Meinung in Deutschland anschaue, sehe es eher danach aus, dass ein "Nein" zu erwarten sei.

Deutschland muss einer Weitergabe zustimmen

Die neun Haubitzen sind über drei Tonnen schwer, verfügen über ein knapp fünf Meter langes Kanonenrohr und wurden in den 50er Jahren in der Sowjetunion entwickelt. Sie können feindliche Truppen oder Panzer auf eine Entfernung bis zu etwa 15 Kilometern treffen. Es ist vertraglich geregelt, dass Deutschland einer Weitergabe der Waffen zustimmen muss.

Neben Kallas hatte Scholz gestern auch Litauens Präsident Nauseda und Lettlands Regierungschefin Kariņš zum Abendessen empfangen. Dabei sicherte er ihnen den Beistand Deutschlands zu . Das Baltikum sei unmittelbar betroffen von besorgniserregenden Militäraktivitäten Russlands.

