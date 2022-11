Infrastruktur

Aufgrund von russischen Raketenangriffen kommt es immer wieder zu Stromausfällen wie hier in einem Stadtbezirk von Kiew. (IMAGO / NurPhoto / Hennadii Minchenko)

Nach Angaben des Außenamts in Tallinn wird das Land 27 Linienbusse für den öffentlichen Nahverkehr übergeben. Die Fahrzeuge sollen noch im November sowie im Dezember geliefert werden. Estland hatte bereits im Sommer 17 gebrauchte Busse in die Ukraine geschickt. Privatleute haben außerdem mit Spendengeldern 13 Stromgeneratoren gekauft. Sie sollen in den kommenden Tagen an Schulen und Kindereinrichtungen abgegeben werden.

In der Ukraine gibt es nach Angaben von Präsident Selenskyj weiter massive Probleme mit der Stromversorgung. Am schwierigsten sei die Lage in Kiew und Umgebung sowie in Odessa und Charkiw. Zeitweise waren nach russischen Angriffen rund zehn Millionen Menschen in der Ukraine ohne Strom.

