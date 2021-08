Neuer Staatspräsident in Estland ist der bisherige Direktor des Nationalmuseums, Alar Karis.

Der 63-Jährige erhielt im zweiten Wahlgang die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament in Tallinn. Karis löst die bisherige Präsidentin Kersti Kaljulaid ab, die bisher an der Spitze des baltischen EU- und Nato-Landes stand. Der Präsident in Estland hat vorwiegend repräsentative Aufgaben.

