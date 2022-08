Sanktionen

Strittig: EU-Visa für Inhaber russischer Pässe sollen komplett wegfallen. (picture alliance / dpa / TASS / Artyom Geodakyan)

Der Zeitung zufolge werden die EU-Außenminister darüber ab morgen in Prag beraten. Von der tschechischen Regierung, die in der EU derzeit die Ratspräsidentschaft führt, gab es dazu keinen Kommentar. Bundeskanzler Scholz hat sich bisher gegen ein Einreiseverbot ausgesprochen. Auch der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte im österreichischen Fernsehsender ORF, ein so umfassender Schritt hätte keine positiven Folgen.

Mehrere EU-Mitgliedsländer, voran die baltischen Staaten und Polen, sehen dies anders. Der estnische Europa-Politiker Terras sprach sich für ein Ende der Touristen-Visa für russische Staatsbürgerinnen und -bürger aus. So lange Menschen in der Ukraine sterben würden, dürften russische Touristen nicht Urlaubsregionen wie Griechenland oder Frankreich besuchen, sagte das EVP-Mitglied im Deutschlandfunk (Audio-Link). 75 Prozent der russischen Staatsbürger unterstützten den Krieg in der Ukraine. Als Touristenziele sollten die russischen Bürger Länder aufsuchen, die Russland im Ukraine-Krieg unterstützten. Dazu zählte er Syrien und Myanmar.

Diese Nachricht wurde am 29.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.