Schiffsunglück

Ein Denkmal für die Opfer des "Estonia"-Untergangs (dpa-news / Janerik Henriksson)

Das entschied ein Gericht in der schwedischen Stadt Göteborg. Es verwies auf ein starkes öffentliches Interesse an der Wahrung des Grabfriedens. Die beiden Schweden wurden zu umgerechnet 1.750 beziehungsweise 2.100 Euro Geldstrafe verurteilt. Sie hatten 2019 für eine TV-Dokumentation über das Unglück unter anderem einen Tauchroboter zu dem Wrack heruntergelassen. Im Februar 2021 waren sie zunächst freigesprochen worden. Ein Berufungsgericht gab den Fall später an die Erstinstanz in Göteborg zurück.

Die "Estonia" war im September 1994 auf dem Weg von Tallinn nach Stockholm vor der finnischen Küste gesunken. 852 Menschen starben, 137 überlebten.

