Die Opposition im Bundestag hat Kritik am Haushaltsentwurf der Bundesregierung geübt.

FDP-Chef Lindner warf der Koalition in der Generaldebatte Untätigkeit vor und sprach von einem Etat der fahrlässig verweigerten Gestaltung. Linken-Fraktionschef Bartsch sagte, der Haushalt zeige, dass es von der Regierung weder neue Ideen noch neue Impulse gebe. Der versprochene Aufbruch bleibe aus. Zuvor hatte AfD-Chef Gauland die Flüchtlingspolitik der Regierung angegriffen.



Bundeskanzlerin Merkel hob in ihrer Rede die geplanten Entlastungen von Bürgern und die Maßnahmen gegen steigende Mieten hervor. Man lege den fünften Haushalt ohne neue Schulden vor. Dies sei eine gute Nachricht für die Bürger. SPD-Chefin Nahles sprach von einem waschechten Investitionshaushalt.



Auf der Tagesordnung des Parlaments stehen heute auch die Etats für Auswärtiges, Verteidigung und Entwicklung.



Bundeskanzlerin Merkel äußerte sich außerdem zu den Ereignissen in Chemnitz. Straftaten von Asylsuchenden müssten aufgeklärt und die Täter vor Gericht gestellt werden, sagte Merkel. Derartige Vorfälle seien aber keine Entschuldigung für Gewalt, Nazi-Parolen oder Angriffe auf ein jüdisches Restaurant und auf Polizisten, betonte die Kanzlerin. Auch die Auseinandersetzung, ob dies als Hetze oder als Hetzjagd bezeichnet werden müsse, helfe nicht weiter.



AfD-Chef Gauland hatte zuvor gesagt, so widerlich Hitlergrüße seien, sei das wirklich schlimme Ereignis in Chemnitz die Bluttat zweier Asylbewerber gewesen. Es habe in der Stadt keine Menschenjagden gegeben.