Italiens Ministerpräsident Conte und EU-Kommmissionschef Juncker haben über den Konflikt um den Haushaltsentwurf der Regierung in Rom beraten.

Nach Angaben einer Sprecherin Junckers wurde bei dem Treffen in Brüssel vereinbart, die Gespräche zwischen beiden Seiten in den kommenden Tagen fortzusetzen. Man sei auf der Suche nach einer zukunftsorientierten Lösung. Am Mittwoch hatte die Kommission den Weg für ein Defizitverfahren geebnet, das in den kommenden Wochen eröffnet werden könnte. Italien drohen in diesem Fall milliardenschwere Geldbußen oder eine Streichung von EU-Hilfen. Die seit Juni amtierende Regierung aus der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtsgerichteten Lega lehnt Korrekturen ab.



Der Budgetentwurf sieht trotz des bereits sehr hohen Staatsdefizits eine steigende Neuverschuldung für das kommende Jahr vor.