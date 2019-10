Die EU-Kommission hat von Italien und Frankreich genaue Informationen über die jeweiligen Haushaltspläne für das nächste Jahr verlangt.

In beiden Fällen bestehe das Risiko, dass die Budgets die europäischen Vorgaben für die Haushaltsführung und Schuldenreduzierung verletzten, heißt es in Schreiben an die Regierungen in Rom und Paris. Beide Euro-Länder bekamen eine Frist bis morgen, um die Klarstellungen zu liefern. Ansonsten droht eine Ablehnung der Haushaltspläne durch die Kommission.



Briefe aus Brüssel gab es auch für Belgien, Finnland, Portugal und Spanien. Hier setzte die Brüsseler Behörde aber keine Fristen.



Das jährliche Haushaltsdefizit in den EU-Staaten darf bei höchstens drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegen.