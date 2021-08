Die Olympischen Spiele in Tokio als Licht am Ende des Tunnels – das hat sich der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, vor nicht allzu langer Zeit noch gewünscht. In der Tat, diese Spiele in Tokio haben Licht ins Dunkle gebracht – aber vermutlich nicht so, wie das IOC sich das von ihrem Hochglanz-Vermarktungs-Produkt gewünscht hatte.

Diese Spiele, sie haben auch dem letzten Beobachter vor Augen geführt, wie sehr die Politik den Sport instrumentalisiert – und wie das IOC inzwischen zum Spielball der Despoten aus allen Teilen der Welt geworden ist.

Olympia wird immer politischer

Da werden selbst neue Athletenrechte zum Bumerang: Chinesische Radfahrerinnen tragen in Tokio bei der Siegerehrung Anhänger mit dem Konterfei des kommunistischen Revolutionärs Mao Zedong. Das IOC leitet, wie so oft in diesen Tagen, eine Untersuchung ein – eine reine Formalität, Konsequenzen wird es nicht geben. Immerhin ist China Ausrichter der Winterspiele in sechs Monaten, ernsthafte Sanktionen würden direkt als politisches Statement wahrgenommen.

Das gleiche Muster auch im Fall der belarussischen Sprinterin Kristina Timanowskaja. Sie wird nach Kritik an belarussischen Sportfunktionären zur Heimreise beordert, flieht aus Angst vor Repressalien nach Polen. Auch das wird vom IOC untersucht. Aber: Lukaschenkos Team Belarus die Bühne wegnehmen, das ganze NOK sperren, die Athleten ohne Belarus-Flagge antreten lassen – das macht das IOC nicht und wird es auch nicht machen. Dabei wäre es ein Wirkungstreffer für diesen Despoten, der Athletinnen und Athleten als Marionetten für die eigene Sache einsetzt und sie entrechtet.

Olympia wird immer politischer, auch weil die Athletinnen und Athleten selbst immer politischer werden. Das ist natürlich auch dem IOC ein Dorn im Auge. Die einstigen Marionetten machen inzwischen den Mund auf und sprechen Missstände offen an. Auch in Tokio.

Gesundheit der Athleten nicht im Vordergrund

Zu gerne würden sich die IOC-Offiziellen in diesen Tagen mit den Bildern der Stars dieser Spiele schmücken. Stattdessen bricht einer dieser Stars, US-Turnerin Simone Biles, den Mannschaftswettkampf vorzeitig ab und verzichtet danach auf den Großteil der Einzelfinals – weil sie sich mental nicht in der Lage sieht, zu turnen. Das IOC um Präsident Thomas Bach applaudiert, die mentale Gesundheit stehe an erster Stelle, wird immer wieder betont. Gerade in Corona-Zeiten sei die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportlern bei diesen Spielen sowieso das höchste Gut.

Dass das IOC aber mit diesen extravaganten Spielen in eine japanische Blase einsticht, die selbst gerade mit der nächsten Pandemie-Welle kämpft, wird verschwiegen.

Und wie sehr die Gesundheit der Athletinnen und Athleten den Spielemachern dann tatsächlich am Herzen liegt, sieht man am Quarantäne-Hotel, in das alle Menschen aus der Olympia-Blase nach einem positiven PCR-Test geschickt werden. Gefängnisartige Zustände, Fenster, die sich nicht öffnen lassen, Athletinnen und Athleten, die um Hilfe bitten, und nicht erhört werden. Vom IOC: Verantwortungsverschiebung: Dafür sei Japan zuständig.

Konsequenz kann sich das IOC nicht leisten

Und Thomas Bach? Dem bleibt nach dem Mannschaftswettbewerb der Turnerinnen nichts anderes übrig, als – anders als stillschweigend erhofft – nicht etwa den US-Girls um Simone Biles, sondern den russischen Turnerinnen in ihren weiß-blau-roten Trainingsanzügen zur Goldmedaille zu gratulieren. Besser gesagt: Den Athletinnen des Russischen Olympischen Komitees. Eine Farce – eigentlich waren russische Symbole nach dem Staatsdoping-Skandal bei diesen Spielen tabu.

Aber auch hier zeigt sich, wie sehr die Politik das IOC um Putin-Freund Bach im Griff hat. Russland, einen der größten Player im globalen Sport, komplett von der größten sportlichen Bühne der Welt auszuschließen, ist für das IOC schlichtweg keine Option.

Das IOC ist nicht in der Position, die Politik eines Landes zu ändern. Das hat Thomas Bach auf der Abschlusspressekonferenz nochmal betont. Stimmt, aber trotzdem ist das IOC in einer Position, die Politik eines Landes zumindest in Betracht zu ziehen – wenn man zum Beispiel über die Ausrichtung von Sportgroßereignissen spricht oder die Olympischen Werte rund um Anti-Diskriminierung als eine der Grundsäulen der Olympischen Bewegung darstellt. Aber dann müsste man ja auch konsequent vorgehen gegen all diejenigen, die gegen diese Olympischen Werte verstoßen. Und das kann sich das IOC einfach nicht mehr leisten.