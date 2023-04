Künstliche Intelligenz

Ethik-Professor Hacker mahnt Transparenz bei Entwicklung an

Der Rechtswissenschaftler Philipp Hacker hat in der Debatte um die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz Transparenz angemahnt. Ein Moratorium jedoch, wie es zuletzt mehrere hochrangige Tech-Experten in den USA forderten, hält der Professor der European New School of Digital Studies (ENS) an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) für überzogen.

10.04.2023