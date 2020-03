Der Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Peter Dabrock, sieht die Corona-Krise als "immense Herausforderung" für die Werte der Gesellschaft.

Ethisch gesehen gehe es in diesen Tagen um das ganz große Thema der Verantwortung, sagte der evangelische Theologe der "Rheinischen Post". Einerseits gebe es ein ganz klares Plädoyer, die Würde des Einzelnen, seine Selbstbestimmung und sein Leben zu schützen. Hier beweise die Corona-Krise, wie sehr der Einzelne bereit sei, Freiheiten zum Schutz der Schwächsten radikal aufzugeben. Auf der anderen Seite müsse man bedenken, dass die Gesellschaft angesichts der Vielzahl von Betroffenen an die Grenze ihrer Kapazität gelangen könnte.



Auch die Politik stehe vor schwierigen Grundsatzentscheidung, erläuterte Dabrock. Die globalisierte Welt komme allmählich zum Stillstand. Das könne man ein paar Wochen durchhalten, aber ewig funktioniere das nicht. Dann komme der Punkt, wo man überlegen müsse: "Was zieht jetzt den größeren Schaden nach sich?" - die Kurve der Neuansteckungen flach zu halten oder die ökonomische und soziale Lebensgrundlage zu erhalten. Dabrock betonte, die Stabilität unserer Gesellschaft aufs Spiel zu setzen, wäre ein zu hoher Preis.



Als positiven Effekt wertete Dabrock, dass viele Berufe wie Krankenschwestern, Pfleger, die Müllabfuhr oder Busfahrerinnen und -fahrer jetzt als systemrelevant erkannt würden, nachdem sie lange nicht die gebührende Anerkennung bekommen hätten. Diesen Leuten applaudiere man derzeit durch gemeinschaftliches Klatschen. Aber, so der Sozialethiker: "Ihr Einsatz muss in Zukunft auch besser finanziell honoriert werden".