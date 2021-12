Der Deutsche Ethikrat empfieht eine Ausweitung der Corona-Impfpflicht. (dpa-Zentralbild)

Bislang hat der Bundestag eine solche Pflicht nur für Personal in sensiblen Einrichtungen wie Krankhäusern oder Pflegeheimen beschlossen. 20 von 24 Mitgliedern des Ethikrates erklärten nun in einer Empfehlung, eine allgemeine Impfpflicht sei als Schutz vor gravierenden Folgen künftiger Pandemiewellen gerechtfertigt. Dabei wiesen sie aber auch daraufhin, dass eine Impfpflicht ein massiver Eingriff in persönliche Freiheitsrechte sei.

In der Empfehlung heißt es weiter, eine Impfpflicht müsse von einer Reihe von Maßnahmen begleitet werden. Das Gremium empfiehlt zur Umsetzung etwa ein nationales Impfregister und viele niedrigschwellige Angebote, etwa direkte Einladungen mit personalisierten Terminen. Auch müsse genügend Impfstoff vorhanden sein.

