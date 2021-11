Schockbilder als Motivation zur Corona-Impfunge? Gegen das Rauchen ist diese Praxis auf Zigarettenpackungen seit Jahren gang und gäbe. ((c) dpa)

Ein wirksames Mittel könnten aktuelle Videos aus Intensivstationen sein, sagte er der "Rheinischen Post". Es habe sich bei der Warnung vor dem Rauchen bewährt, mit Hinweisen auf den Zigarettenschachteln sichtbare Fakten zu schaffen. Henn warf der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in diesem Zusammenhang gravierende Fehler vor. Leider habe diese Stelle bei der Kommunikation über das Impfen "versagt", erklärte der Homburger Wissenschaftler.

Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags kam 2017 nach der Auswertung internationaler Studien zu dem Ergebnis , bildliche Warnhinweise seien aufgrund der" einprägsamen, emotionalen Wirkung" effizienter als textliche Warnhinweise. Insbesonders bei Jugendlichen seien sie wirksam und trügen erheblich zu deren Entscheidung gegen das Rauchen bei.

Reisebschränkungen für Ungeimpfte verlangt

Henn plädierte zudem für Reisebeschränkungen für Ungeimpfte innerhalb der EU. Die 2G-Regel sollte generell beim Überschreiten der Binnengrenzen gelten, führte er aus. Das wäre epidemiologisch sinnvoll und ethisch gerechtfertigt. An Flughäfen könne eine solche Regel besonders gut überprüft werden. Hier sollten lückenlose Kontrollen sichergestellt sein. Derzeit gilt für die Einreise in die meisten EU-Staaten die 3G-Regel. Demnach müssen vor allem Flugreisende entweder einen negativen Corona-Test oder ihren Status als Geimpfte oder Genesene nachweisen. Dabei reicht in manchen Ländern ein Antigen-Schnelltest, andere verlangen einen PCR-Test. Angesichts der steigenden Infektionszahlen wird derzeit über eine Verschärfung der Corona-Regeln diskutiert. Die Parteien der geplanten Ampelkoalition treiben entsprechende Pläne voran.

Henn unterstützte ferner den Ansatz des französischen Präsidenten Macron für einen befristeten rechtlichen Impfschutz. Acht Monate nach der Zweitimpfung sollte der Impfschutz rechtlich verfallen, sagte Henn. Das wäre medizinisch begründet und ein großer Anreiz zur Drittimpfung.

