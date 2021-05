Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Buyx, hält es für fahrlässig, die Olympischen Spiele in diesem Sommer in Tokio stattfinden zu lassen.

Die völkervereinende Idee von Olympia sei wunderbar, sagte Buyx dem "Spiegel". Man befinde sich aber in der schlimmsten Welle der Corona-Pandemie. Sie verwies auf die katastrophale Lage in Indien und betonte, in vielen Ländern seien noch nicht einmal die Krankenschwestern geimpft. Hinzu kämen immer neue Virusmutanten. Buyx sagte wörtlich: "Da finde ich Ereignisse, die internationales Reisen anregen, wirklich sehr schwierig."

