Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Buyx, mahnt einen zurückhaltenden Umgang des Staates mit der sogenannten 2G-Regel an. Damit können negativ auf das Coronavirus getestete, aber ungeimpfte Personen zum Beispiel von Veranstaltungen ausgeschlossen werden.

Buyx sagte der "Rheinischen Post", aus ethischer Perspektive sei es wichtig, in der Pandemie so viel Teilhabe wie möglich am gesellschaftlichen Leben für alle zu gewährleisten. Sie sprach sich zudem dafür aus, individuelle Wahlmöglichkeiten zu erhalten, auch wenn der Staat nicht alle Kosten übernehmen müsse. Private Anbieter seien frei, die 2G-Regel einzuführen, aber der Staat sollte damit sehr maßvoll und situationsangepasst umgehen – etwa wenn bestimmte Tests keine vergleichbar ausreichende Sicherheit mehr gewährleisteten, so die Vorsitzende des Ethikrats.



Bayerns Ministerpräsident Söder von der CSU hatte zuletzt erklärt, die 2G-Regel werde ab einem bestimmten Zeitpunkt kommen. Es sei ihm lieber, man würde jetzt ehrlich darüber sprechen und das nicht bis nach der Bundestagswahl vertagen. Unter anderem die Spitzenkandidatin der AfD, Weidel, lehnt unterschiedliche Regeln für Geimpfte und Ungeimpfte ab. Der Staat sei nicht in der Position, Gnadenrechte zu verteilen, sagte sie den Zeitungen der "Funke Mediengruppe".

