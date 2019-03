Ein Flugzeug der "Ethiopian Airlines" ist auf dem Weg nach Nairobi abgestürzt. Der Funkkontakt zu der Maschine war wenige Minuten nach dem Start abgebrochen. Zur Absturzursache ist bisher nichts bekannt.

Nach Angaben der Fluggesellschaft sollen sich an Bord der Maschine 149 Passagiere und acht Crew-Mitglieder befunden haben. Es habe Todesopfer gegeben, teilte das Büro des äthiopischen Ministerpräsidenten mit. Kurz nach dem Start habe man den Kontakt zu dem Flugzeug vom Typ "Boeing 737" verloren.



Die Maschine befand sich auf einem Linienflug zwischen Addis Abeba und Kenias Hauptstadt Nairobi. Die Maschine stürzte etwa 50 Kilometer südöstlich der Hauptstadt ab. Der Funkkontakt zu der Maschine sei wenige Minuten nach dem Start am Sonntagmorgen abgebrochen.



Die staatliche Ethiopian Airlines bezeichnet sich als größte Fluggesellschaft Afrikas.

Via Twitter sprach das Büro des äthiopischen Regierungschefs Abiy Ahmed den Angehörigen sein Beileid aus.