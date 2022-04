Gräueltaten in der Ukraine

Mehrere Länder weisen russische Diplomaten aus. (imago / ZUMA Wire / Carol Guzy)

In Spanien sind es 25, in Italien 30 und in Dänemark 15 Russen, die das Land verlassen müssen. In Lettland und Estland wurden russische Konsulate geschlossen. Auch Schweden wies russische Diplomaten aus. Gestern hatten Deutschland und Frankreich entsprechende Schritte verkündet.

Der Kreml kritisierte das Vorgehen und kündigte seinerseits Ausweisungen an. Es zeuge von einem Mangel an Weitsicht, wenn die Möglichkeiten des diplomatischen Austausches verringert würden, hieß es in Moskau.

