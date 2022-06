Soziale Medien

Nachrichtenlogo (Deutschlandfunk )

Wie die "Stuttgarter Nachrichten" und die "Stuttgarter Zeitung" unter Berufung auf das Auswärtige Amt berichten, befinden sich derzeit 55 Bundesbürger in türkischer Haft, gegen 49 weitere ist eine Ausreisesperre verhängt worden. Wie die Linken-Bundestagsabgeordnete Akbulut berichtet, werden viele Bundesbürger in der Türkei allein wegen Beiträgen in sozialen Medien festgehalten. Ihnen würden unter anderem Präsidentenbeleidigung und teilweise sogar Mitgliedschaften oder Unterstützung von vermeintlichen Terror-Organisationen vorgeworfen.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.