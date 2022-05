Am Katholikentag nahmen viele hochrangige Politiker teil. (Marijan Murat/dpa)

Das teilte Geschäftsführer Vilsmaier mit. Am letzten Treffen in Münster im Jahr 2018 hatten noch etwa 90.000 Menschen teilgenommen, mehr als dreimal so viel. Die Organisatoren begründeten den Rückgang der Besucherzahlen mit der Corona-Pandemie und der Krise der katholischen Kirche unter anderem durch Missbrauchsskandale.

Der Katholikentag endet morgen mit einem Gottesdienst auf dem Schlossplatz.

