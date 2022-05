Am Katholikentag nahmen viele hochrangige Politiker teil. (Marijan Murat/dpa)

Das Treffen war geprägt von innerkirchlichen Themen wie der Aufarbeitung von Fällen sexueller Gewalt. Außerdem zogen sich Debatten über den russischen Krieg in der Ukraine sowie über die Corona-Pandemie durch die Veranstaltungen. Am Katholikentag in Stuttgart nahmen in diesem Jahr rund 27.000 Menschen teilgenommen. Das teilte Geschäftsführer Vilsmaier mit. Am letzten Treffen in Münster im Jahr 2018 hatte es noch etwa 90.000 Gäste gegeben. Als Gründe für den Rückgang wurden die Corona-Pandemie und die Krise der katholischen Kirche wegen der Skandale sexualisierter Gewalt genannt.

Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Stetter-Karp, kündigte an, dass über neue Veranstaltungs-Formate nachgedacht werde.

