Umfrage unter Kommunen

In einer Befragung der Forschungsgruppe Migrationspolitik der Universität Hildesheim in Zusammenarbeit mit dem Mediendienst Integration gaben 23 Prozent der gut 770 teilnehmenden Kommunen an, sie befänden sich "im Notfallmodus". Im Oktober waren es noch 40 Prozent. Ein direkter Vergleich ist zwar nicht möglich, weil nicht alle Kommunen an beiden Befragungen teilnahmen. Eine Tendenz lasse sich aber dennoch ablesen, hieß es.

71 Prozent der Kommunen schätzen die Situation laut der neuen Studie als herausfordernd, aber noch machbar ein. Sechs Prozent gaben an, die Lage ohne größere Schwierigkeiten bewältigen zu können. Die Forschenden führen die leichte Entspannung unter anderem auf den geringeren Zuzug von Asylsuchenden in den ersten Monaten dieses Jahres zurück.

