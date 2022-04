Der Deutschlandfunk in Köln (Deutschlandradio © Markus Bollen)

Die Vorhersage:

Nachts im Norden und Süden gering bewölkt oder klar, in der Mitte stellenweise etwas Regen. Tiefstwerte 8 bis 2 Grad. Am Tag im Norden und in der Mitte wechselnd bis stark bewölkt, örtlich etwas Regen. Im Süden nach Nebelauflösung zunächst sonnig. Im Tagesverlauf Wolkenaufzug, etwas Regen möglich. Temperaturen 14 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Nordhälfte heiter bis wolkig. In der Südhälfte wechselnd bis stark bewölkt, örtlich Schauer oder Gewitter. 16 bis 20 Grad.

