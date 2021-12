Omikron-Variante: EU-Abgeordneter Liese für gezielte Reisebeschränkungen (dpa / Ina Fassbender)

Die Omikron-Variante breite sich sehr viel schneller aus.

"Reisen ist leider gut für das Virus"

Liese warb dafür , das Europäische Zertifikat, welches auch Reisefreiheit beinhalte, in Zukunft an eine Auffrischungsimpfung zu koppeln. Das gehe nicht von heute auf morgen, müsste aber perspektivisch erfolgen, meinte Liese. Zur Begründung sagte er, für Menschen, die doppelt geimpft und zusätzlich eine Boosterimpfungen erhielten, sei die Gefahr geringer, dass sie auf eine Intensivstation müssten.

Derzeit erhalten Bürgerinnen und Bürger der EU-Staaten das digitale COVID-Zertifikat der Europäischen Union, wenn sie geimpft sind, negativ getestet wurden oder von Covid genesen sind.

"Was nützt es, wenn der Impfstoff da rum liegt"

Liese nahm Gesundheitsminister Lauterbach in Schutz, der sich um nicht genutzte Impfstoffdosen in Rumänien und Bulgarien bemüht. Was nützte es, wenn der Impfstoff dort rum liege, erklärte der EVP-Parlamentarier weiter. Man habe vor allem in den beiden Ländern eine schrecklich niedrige Impfquote. Osteuropa stelle ein riesen Problem dar. Liese betonte, die EU-Kommission habe einen Rahmenvertrag abgeschlossen. Die Mitgliedsstaaten könnten dann entsprechende Kontingente bestellen und untereinander tauschen. Es sei nicht so, dass man seinen am Bevölkerungsanteil bemessenen Anteil an Impfstoffen bekomme und darüber hinaus nicht mehr.

Der CDU-Politiker Liese kritisierte in diesem Zusammenhang Äußerungen des deutschen Gesundheitsministers über Vorräte an Vakzinen hierzulande. Lauterbach hätte die Lösung präsentieren und nicht den Eindruck vermittelt sollen, man habe zu wenig Impfstoff, meinte Liese.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.