Der Europäische Rechnungshof rügt die Agrarförderpolitik der Europäischen Union und fordert eine Kurskorrektur.

Behördenpräsident Lehne sagte der Funke Mediengruppe, die Rechnungsprüfer hätten Zweifel, dass die aktuelle Zielsetzung noch den Vorgaben in den Verträgen entspreche. Große Strukturveränderungen in der Agrarwirtschaft hätten dazu geführt, dass etwa die klassische Aufgabe der Landschaftspflege durch bäuerliche Betriebe in bestimmten Regionen nur noch unzureichend erfüllt werde. Zum Teil sei eine Industrie entstanden, in der sogar Aktiengesellschaften tätig seien, deren Unterstützung wenig Sinn ergebe. Lehne betonte, die Förderung sollte sich stärker auf kleine und mittelständische Betriebe konzentrieren.



Derzeit fließen mit rund 58 Milliarden Euro jedes Jahr rund 40 Prozent des gesamten EU-Haushalts in die Landwirtschaft.