Nach monatelangem Ringen haben sich das Bundesumwelt- und das -landwirtschaftsministerium nach Presseinformationen auf die Verteilung der EU-Agrargelder in Deutschland geeinigt.

Über den Kompromiss werde morgen im Kabinett beraten, schreibt die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Berufung auf das Umweltressort. Dieser sehe vor, dass künftig ein größerer Teil der jährlich in die Bundesrepublik fließenden gut sechs Milliarden Euro stärker an Umweltleistungen gebunden werden. Dies gelte beispielsweise für 25 Prozent der sogenannten Direktzahlungen, die sich bislang vorrangig nach der Fläche richten, die ein Landwirt bewirtschaftet. Belohnt würde etwa der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel, das Anlegen von Brachen und eine vielfältige Fruchtfolge auf Äckern. Neben ökologischen Maßnahmen soll mit den Mitteln auch der Bau tierfreundlicherer Ställe gefördert werden. Daneben wollten die Ministerien eine Weidetierprämie auf den Weg bringen.



Der Neu-Verteilung der Mittel zustimmen müsste nach Bundestag und Bundesrat auch die Europäische Kommission in Brüssel.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.