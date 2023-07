Die EU berät über Alternativen für den Getreidexport aus der Ukraine. (-/Ukrinform/dpa)

Finnlands Ressortchefin Essayah sagte, der Stopp des Exportabkommens durch Russland vergangene Woche sei nicht nur ein ernstes Problem für die EU, sondern auch für die globalen Märkte. Durch das Abkommen konnten ukrainisches Getreide auch nach Afrika, den Nahen Osten und Asien verschifft werden. Es sicherte den Frachtern Schutz vor kriegerischen Angriffen zu.

Ein weiteres Thema in Brüssel ist die Lage von Bauern in den Nachbarländern der Ukraine. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir sagte, es brauche einen Ausgleich zwischen dem Export ukrainischen Getreides und dem Schutz der Getreidepreise dort. Polen, die Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien haben bis Mitte September ein Importverbot verhängt, um das Absinken der Erzeugerpreise im eigenen Land zu verhindern. Die Staaten dürften das Verbot voraussichtlich verlängern. Als Kompromiss könnte zumindest der Transport ukrainischer Lebensmitteln durch die Länder in andere Teile der Welt erlaubt werden.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.