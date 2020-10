Die Umweltverbände WWF und Greenpeace haben den Kompromiss der EU-Mitgliedstaaten bei der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik scharf kritisiert.

Die Reform werde zur "Katastrophe für Natur- und Klimaschutz", teilte der "World Wide Fund For Nature" (WWF) mit. Der EU-Agrarrat setze seine zerstörerische Subventionspolitik zugunsten großer Agrarkonzerne fort, die Positionierung der Staaten sei desaströs, sagte der Naturschutzvorstand der Umweltorganisation, Heinrich. Auch nach Auffassung von Greenpeace betreiben die Ministerinnen und Minister weiterhin eine klassische Klientelpolitik für Großbetriebe und Agrarwirtschaft. Dies gehe zulasten bäuerlicher Familienbetriebe und der Umwelt.



Dass nur 20 Prozent der EU-Subventionen an Auflagen gebunden werden sollen, halten beide Verbände für zu niedrig. Um eine ausreichende Wirkung zu entfalten, müssten es eigentlich verbindliche 50 Prozent sein, sagte ein WWF-Experte. Als minimaler Einstieg seien gerade noch mindestens 30 Prozent akzeptabel. Greenpeace-Experte van Aken führte aus, das Budget für die Öko-Regelungen sei mit 20 Prozent niedriger als vom EU-Parlament beschlossen und greife erst mit zwei Jahren Verzögerung. Wie diese Regeln umgesetzt würden und ob sie überhaupt wirkten, sei fraglich. 390 Milliarden Euro Agrarsubventionen dagegen sollten weiterhin weitgehend bedingungslos verteilt werden, statt damit gezielt Umwelt- und Klimaschutz in der Landwirtschaft zu fördern.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.