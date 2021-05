Nach dem Scheitern der EU-Agrarverhandlungen weist der Grünen-Kovorsitzende Habeck Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner eine Mitverantwortung zu.

Er sagte der Funke-Mediengruppe, statt Kompromisse zu ermöglichen und eine vermittelnde Rolle einzunehmen, habe die CDU-Politikerin entscheidend dazu beigetragen, dass die Verhandlungen abgebrochen werden mussten. So schade Klöckner auch den Bäuerinnen und Bauern, die dringend Planungssicherheit brauchten.



Seit Jahren wird auf EU-Ebene um die Reform der Agrarpolitik gerungen. Dabei geht es um die finanzielle Unterstützung von Millionen Landwirten in Europa und die Bedingungen, unter denen Lebensmittel hergestellt werden. Künftig soll ein bestimmter Prozentsatz der Agrargelder an Umweltauflagen geknüpft sein. Die Höhe dieses Anteils ist jedoch umstritten.

