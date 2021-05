Nach Ansicht der Grünen gehen die Verhandlungen über eine Agrarreform in der Europäischen Union in die falsche Richtung.

Der Obmann der Grünen im Landwirtschaftsausschuss des Bundestages, Ebner, sagte im Deutschlandfunk, es zeichne sich ab, dass alle so weitermachen wollten wie bisher, ohne das Gesamtsystem zu ändern. Das reiche aber nicht, um zu einer naturverträglichen und auskömmlichen Landwirtschaft zu kommen. Ebner bezeichnete es als Blamage, dass etwa der Green Deal der EU-Kommission in den Plänen gar nicht vorkomme. Er zweifelte auch an, dass die angestrebte Förderung einer umweltfreundlichen Landwirtschaft wirklich ökologisch wirke. Wenn man etwa den Kauf von moderner Technik fördere, werde dadurch noch nichts besser.



Die EU-Landwirtschaftsminister und das Europaparlament beraten heute weiter über die Reform. Im Mittelpunkt steht die künftige Verteilung der Finanzmittel. Das Europaparlament will mindestens 30 Prozent der Direktzahlung an Umweltprogramme knüpfen. Die Mitgliedstaaten sind zu einem Wert von 25 Prozent bereit.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.