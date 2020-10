Die Einigung der EU-Landwirtschaftsminister auf eine Reform der Agrarpolitik mit Anreizen für mehr Umweltschutz ist umstritten.

Das Europäische Parlament fordert einen Anteil von mindestens 30 Prozent der Direktzahlungen für Öko-Regelungen. Die Minister hatten sich auf 20 Prozent verständigt. Umweltverbände und Grünen halten den Plan in der jetzigen Form für nicht ausreichend. Der Deutsche Bauernverband spricht hingegen von einem tragbaren Kompromiss.



Im Kern geht es darum, dass die sogenannten Direktzahlungen an die Bauern - die den größten Teil der Agrarsubventionen ausmachen - künftig an Umweltauflagen gebunden sind. Viele Details müssen noch geklärt werden. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner nannte das Vorhaben einen Systemwechsel. Es werde keinen Euro an Subventionen mehr geben, der nicht an höheren Umwelt-Leistungen hänge, meinte die CDU-Politikerin.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.