Die Verhandlungen der EU-Agrarminister zur Reform der gemeinsamen Landwirtschaftspolitik ziehen sich in die Länge.

Eine am Nachmittag geplante öffentliche Debattenrunde in Luxemburg wurde nach Informationen der Nachrichtenagentur AFP vorerst abgesagt, weil keine Einigung in Sicht gewesen sei. Auf dem Tisch liege nun zunächst ein möglicher Kompromissvorschlag, über den weiter diskutiert werde. Vor allem bei den Umweltvorgaben, die über die verpflichtenden Anforderungen hinausgehen, gibt es große Differenzen. Die EU-Kommission hatte 2018 eine Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik vorgeschlagen. Viele Landwirte in der Europäischen Union sind von Direktzahlungen aus Brüssel abhängig, befürchten aber auch zu hohe Auflagen für ihre Arbeit.



Die Agrarpolitik ist der größte Posten im EU-Haushalt. Für den nächsten Gemeinschaftshaushalt sind dafür über sieben Jahre 387 Milliarden Euro vorgesehen, gut 42 Milliarden davon für Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.