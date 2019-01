Die Grünen-nahe Heinrich-Böll-Stiftung und die Naturschutz-Organisation BUND fordern eine Reform der EU-Agrarsubventionen.

Fast 60 Milliarden Euro Fördergelder pro Jahr kämen hauptsächlich industriellen Großbetrieben zugute, heißt es im so genannten "Agrar-Atlas 2019", der in Berlin vorgestellt wurde. Die derzeitige Agrarpolitik der EU sei unökologisch, ungerecht und ineffektiv. Ein Prozent der Betriebe erhält den Angaben zufolge 20 Prozent der Subventionen. Kaum Geld gehe in die Bereiche, die Verbrauchern wichtig seien, etwa Natur, Tierwohl und Klimaschutz.