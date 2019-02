EU/AL-Gipfel in Ägypten

Im ägyptischen Scharm-el-Scheich ist das Gipfeltreffen von Europäischer Union und Arabischer Liga fortgesetzt worden. Bundeskanzlerin Merkel wandte sich mit einer eindringlichen Rede an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das Schicksal der EU hänge vom Schicksal dieser Länder der Arabischen Liga ganz unmittelbar ab.

Merkel führte aus, das habe man im Zusammenhang mit Flucht und Migration erlebt. Die multilaterale Zusammenarbeit müsse gepflegt werden. Vor allem müssten politische Möglichkeiten gefunden werden, die vielen Konflikte im Raum der Arabischen Liga zu lösen - dazu müsse Europa einen Beitrag leisten. Die Bundeskanzlerin mahnte zugleich die Einhaltung der Menschenrechte an: "Millionen Menschen sind in ihrer Sicherheit bedroht in den Mitgliedstaaten der Arabischen Liga." Es sei jedoch unmöglich, zu einem friedlichen Zusammenleben zu kommen, wenn man Minderheiten unterdrücke.

"Assad nicht als Sieger akzeptieren"

Die Kanzlerin rief die arabischen Staaten dazu auf, Syriens Machthaber Assad nicht als Sieger des Bürgerkrieges zu akzeptieren. Angesichts von sechs Millionen Syrern, die das Land im Laufe des Konflikts verlassen hätten, brauche es einen politischen Veränderungsprozess. Konkret forderte sie die Bildung eines Verfassungsausschusses.

Themen Flüchtlingspolitik, Sicherheit und Handel

Die EU-Staaten waren bereits gestern zu ihrem ersten Gipfel mit der Arabischen Liga zusammengekommen. Bei dem Treffen geht es vor allem um eine engere Zusammenarbeit in der Flüchtlingspolitik. Auch über Themen wie Sicherheit und Handel sowie über Konflikte wie in Syrien und Libyen soll gesprochen werden.



Geleitet wird der zweitägige Gipfel vom ägyptischen Präsidenten Al-Sisi und von EU-Ratspräsident Tusk. Die EU-Staaten hatten das Treffen mit der Arabischen Liga beim EU-Gipfel im Oktober beschlossen, um die Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern von Flüchtlingen vor allem in Nordafrika zu verstärken.