EU/AL-Gipfel in Kairo

Im ägyptischen Scharm-el-Scheich ist das Gipfeltreffen von Europäischer Union und Arabischer Liga fortgesetzt worden.

Der zweite und letzte Tag begann mit einer Arbeitssitzung im kleinen Kreis. Themen des Gipfels sind heute unter anderem Maßnahmen gegen die illegale Migration, der Kampf gegen den Terrorismus sowie die Konflikte in Syrien, Jemen und Libyen. Im Deutschlandfunk rief der SPD-Außenpolitiker Mützenich Bundeskanzlerin Merkel auf, auch die Menschenrechtslage im Gastgeberland Ägypten offen anzusprechen.



Merkel kam am Rande des Gipfels mit der britischen Premierministerin May zu einem Gespräch über Wege aus der Brexit-Krise zusammen. Über Ergebnisse des Treffens wurde nichts mitgeteilt.