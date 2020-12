Bei der Teilhabe von Frauen an der Digitalisierung ist Deutschland einer Erhebung der EU-Kommission zufolge nur europäisches Mittelmaß.

Nur rund 17 Prozent der Angestellten, die in der Bundesrepublik als Spezialisten für Informationstechnik und Telekommunikation arbeiteten, seien Frauen, heißt es in einer Analyse der Brüsseler Behörde. Auch kombiniert mit weiteren Daten etwa zur Internetkompetenz und -nutzung von Frauen belege Deutschland nur einen mittleren Rang. Angeführt werde das Ranking von Finnland, gefolgt von Großbritannien, Schweden und Dänemark. Schlusslichter seien Griechenland, Rumänien und Bulgarien.



EU-Kommissions-Präsidentin von der Leyen erklärte, sie wolle darauf dringen, dass Mädchen aktiver und selbstbewusster bei dem Thema seien sowie in der Digital-Wirtschaft lernten und arbeiteten.

