Der SPD-Außenpolitiker Mützenich hat Bundeskanzlerin Merkel aufgefordert, beim EU-Spitzentreffen mit der Arabischen Liga im ägyptischen Scharm el-Scheich die Menschenrechtslage im Gastgeberland offen anzusprechen.

Auch sollte sie die ägyptische Wirtschaftspolitik zum Thema machen, sagte der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende im Deutschlandfunk. Er habe große Sorge, dass die mit europäischen Krediten finanzierten Projekte den Herausforderungen der hohen Arbeitslosigkeit nicht gerecht würden. Das Treffen mit der Arabischen Liga nannte Mützenich heikel. Es komme darauf an, ob die Bundeskanzlerin die Fehler der Vergangenheit nicht wiederhole, sich mit diesen Potentaten gemein zu machen.



Die Europäische Union und die Arabische Liga setzen ihr Spitzentreffen am Vormittag fort. Themen sind unter anderem Maßnahmen gegen die illegale Migration, der Kampf gegen den Terrorismus sowie die Konflikte in Syrien, Jemen und Libyen.