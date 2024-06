Großunternehmen

Europäische Betriebsräte koordinieren ihre Arbeit über Ländergrenzen hinweg. (imago / Ikon Images / Elly Walton)

Bei einem Treffen in Luxemburg stimmten sie für eine entsprechende Gesetzesreform. Dabei geht es um grenzübergreifende Betriebsräte in Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten, die in mindestens zwei Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums aktiv sind. Zwar müssen Arbeitnehmervertreter bislang schon in alle Entscheidungen einbezogen werden, die Beschäftigte mehrerer Länder betreffen. Es gab allerdings eine Reihe von Ausnahmen, die im Zuge der jetzigen Reform entfallen sollen.

Zum Europäischen Wirtschaftsraum gehören neben den 27 EU-Staaten auch Island, Liechtenstein und Norwegen.

