Ein Bündnis zahlreicher Hilfsorganisationen fordert, bei der Neuausrichtung der europäischen Asylpolitik die Rechte der Kinder zu wahren.

In einem Brief an Bundesinnenminister Seehofer, Außenminister Maas, Familienministerin Giffey und Justizministerin Lambrecht äußern die insgesamt 42 Menschen- und Kinderrechtsorganisationen die Sorge, bei der geplanten Reform des europäischen Asylsystems - GEAS - könnten grundlegende Rechte verletzt werden.



Das Bündnis verlangt etwa eine beschleunigte Familienzusammenführung in der EU und die unverzügliche Verteilung unbegleiteter Kinder.



Den Appell haben unter anderem das Deutsche Kinderhilfswerk, der Deutsche Caritasverband, die Diakonie und die Organisation Pro Asyl unterzeichnet.