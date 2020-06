Sieben osteuropäische Staaten haben sich in einem Brief an die EU-Kommission gegen feste Flüchtlingsquoten ausgesprochen.

Wie die Behörde in Brüssel mitteilte, wurde das Schreiben von den Innenministern Polens, Tschechiens, Ungarns, Estlands, Lettlands, Sloweniens und der Slowakei unterzeichnet. Eine Antwort werde zu gegebener Zeit versandt. In den kommenden Wochen plant die Kommission, einen neuen Vorschlag für die Reform des europäischen Asylsystems vorzulegen. Das Papier soll den Titel "Pakt für Migration und Asyl" erhalten. Derzeit laufen Gespräche mit den Mitgliedstaaten.



Inzwischen gab das Bundesinnenministerium in Berlin bekannt, dass sich Deutschland an der Aufnahme von den kürzlich in Malta angekommenen Asylbewerbern beteiligen wird. Eine konkrete Zahl wurde nicht genannt. Zuvor hatten sich bereits Frankreich, Portugal und Luxemburg bereit erklärt. Am Wochenende hatte Malta über 400 Migranten an Land gelassen.