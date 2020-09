In Deutschland sind erneut Kinder mit Angehörigen aus griechischen Flüchtlingslagern angekommen.

Wie das Bundesinnenministerium in Berlin mitteilte, landeten in einem Flugzeug in Hannover insgesamt 118 Menschen. Darunter befänden sich 31 Kinder, die medizinische Hilfe brauchten. Sie seien Teil des Kontingents, das die Bundesregierung zugesagt hatte. Insgesamt sollen mehr als 900 Menschen nach Deutschland ausgeflogen werden. Mit dem heutigen Flug befinden sich den Angaben zufolge bereits gut die Hälfte von ihnen in der Bundesrepublik. Darüber hinaus habe es weitere Überstellungen nach Luxemburg, Irland, Portugal, Finnland, Belgien und Frankreich gegeben.



Wie das Bundesinnenministerium weiter mitteilte, erklärten sich inzwischen insgesamt elf EU-Mitgliedstaaten bereit, Minderjährige aus griechischen Flüchtlingslagern aufzunehmen.