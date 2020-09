In der Diskussion über eine Asylreform in der EU hat Österreich den deutschen Vorschlag kritisiert, Asylverfahren an den Außengrenzen einzuführen.

Das sei keine Lösung des Problems, sagte der österreichische Außenminister Schallenberg im Deutschlandfunk. Es brauche hingegen ein einheitliches Vorgehen innerhalb der Europäischen Union, um die Fluchtursachen zu bekämpfen. Schallenberg betonte, er habe große Erwartungen an die EU-Kommission. Europa habe seit 2015 enorm viel dazu gelernt. Viele Beschlüsse würde man heute in dieser Form nicht mehr treffen.



Bundesinnenminister Seehofer hatte vor Kurzem erklärt, während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft die EU-Asylreform voranbringen zu wollen. Der CSU-Politiker hatte Asylverfahren an den EU-Außengrenzen vorgeschlagen.