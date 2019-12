Die Europäische Union wappnet sich gegen mögliche Konsequenzen aus der US-Blockade der Welthandelsorganisation WTO.

Der neue Handelskommissar Hogan teilte in Brüssel mit, das EU-Recht solle angepasst werden, so dass die Verhängung von Strafzöllen nicht mehr von einer Entscheidung der WTO abhängig sei. Damit bliebe die Europäische Union in Handelskonflikten reaktionsfähig.



Die USA hatten zuvor mit einem Veto gegen die Ernennung neuer Berufungsrichter für die Streitschlichtung dafür gesorgt, dass die zweite Instanz seit gestern nicht mehr existiert. Damit können Handelskonflikte nicht mehr geordnet über die WTO beigelegt werden.